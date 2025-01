ACCIDENT GRAV. Biciclist lovit de un Tir, ranit, transportat la spital

La data de 21 ianuarie, in jurul orei 11:15, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au intervenit in urma unei sesizari privind producerea unui accident rutier pe DN 19, in localitatea Moftinu Mic.Potrivit primelor cercetari, un barbat de 62 de ani, din judetul Bihor, aflat la volanul unui ansamblu de vehicul format dintr-o autoutilitara si o semiremorca, ar fi acrosat un biciclist in varsta de 50 de ani, domiciliat in localitate.In urma impactului, biciclistul a ... citește toată știrea