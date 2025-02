Accident grav in apropierea vamii Valea lui Mihai

In aceasta dupa-masa, un accident rutier deosebit de grav a avut loc in apropierea vamii Valea lui Mihai, la granita dintre Romania si Ungaria.La fata locului au intervenit pompierii, politia si echipele de descarcerare, care au verificat epava si au evaluat situatia. In prezent, nu exista informatii oficiale despre numarul ... citește toată știrea