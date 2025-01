ACCIDENT GRAV in judet. Un minor si doi adulti, raniti

La data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 17.00, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier in localitatea Draguseni.Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca un barbat de 56 de ani, din localitatea Turt, in timp ce ar fi condus un autoturism, ar fi patruns pe sensul opus de circulatie, intrand in coliziune cu un autoturism condus de catre un barbat de 35 de ani, din ... citește toată știrea