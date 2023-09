Joi, 7 septembrie 2023, in jurul orei 18:30 pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit de urgenta cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma in localitatea Apa, unde un autoturism a acrosat o conducta de gaz.La locul interventiei a fost solicitat in ... citeste toata stirea