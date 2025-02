ACCIDENT IN OAS. Viata unui copil de 9 ani, pusa in pericol de doi soferi bauti, unul dintre ei fara permis

La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 14.20, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 19 in localitatea Certeze.Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca un barbat de 28 de ani, din localitatea Certeze, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 19, in localitatea Certeze, ar fi efectuat o manevra de viraj spre stanga, intrand in coliziune cu un autoturism, condus ... citește toată știrea