Un accident rutier a avut loc sambata, 9 septembrie 2023, in municipiul Satu Mare, in jurul orei 12, cand doua masini inmatriculate in acelasi oras s-au ciocnit violent. Impactul a fost destul de puternic incat ambele vehicule au suferit daune semnificative.Probabil, unul dintre soferi nu s-a asigurat corespunzator la iesirea din intersectie.La fata locului, politistii au intervenit rapid pentru a stabili cauza accidentului si pentru a gestiona traficul din zona, care a fost blocat din ... citeste toata stirea