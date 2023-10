In 11 octombrie 2023, in jurul orei 12.45, politistii din cadrul Biroului Rutier Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe Bulevardul Closca din municipiul Satu Mare.Din verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un barbat de 55 de ani, din Satu Mare, in timp ce s-ar fi aflat angajat in traversarea drumului public, ar fi fost acrosat de un autoturism, care ar fi parasit locul producerii evenimentului.La data de 12 octombrie a.c., in urma ... citeste toata stirea