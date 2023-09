In 5 septembrie 2023, in jurul orei 08.30, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment, pe strada Paulestiului din municipiu.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un barbat de 27 de ani, domiciliat in localitatea Lazuri, ar fi condus un autoturism si nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt barbat, in varsta de 42 de ani care, in calitate de pieton, s-ar fi angajat in ... citeste toata stirea