Miercuri, 11 octombrie 2023, la ora 7 dimineata, in municipiul Satu Mare, a avut loc un accident rutier pe strada Botizului.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Satu Mare anunta ca la locul incidentului s-au deplasat rapid 12 cadre militare cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, alaturi de un echipaj de prim ajutor. Echipa intervine intr-o misiune in dinamica pentru gestionarea situatiei.Update: Miercuri, 11.10.2023, in jurul orei 07:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ... citeste toata stirea