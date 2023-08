In 2 august 2023, in jurul orei 18.00, politistii din cadrul Politiei Negresti-Oas au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, in localitatea Batarci.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca barbat de 50 de ani, din Turt, ar fi condus un autoturism in localitatea Batarci iar, intr-o curba la dreapta, ar fi patruns pe sensul opus de circulatie, unde ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism, la volanul caruia se afla un barbat de 38 de ani.Din ... citeste toata stirea