Un accident rutier grav s-a produs in noaptea de vineri spre sambata pe raza localitatii Ciuperceni din judetul Satu Mare.Astfel, in jurul orei 02.00, 12 pompieri militari din cadrul Detasamentului de pompieri Satu Mare, au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD, in urma unui eveniment rutier produs intre trei autoturisme.La locul interventiei au fost solicitate si doua echipaje ale ... citeste toata stirea