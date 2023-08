Luni, 28 august 2023, opt pompieri de la Detasamentul de Pompieri Carei au intervenit intr-un incident rutier in jurul orei 07:30.Ei au folosit o autospeciala echipata cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, precum si o ambulanta SMURD B2, in zona localitatii Dindestiul Mic. Conducatorul unui autoturism, un barbat de aproximativ 40 de ani, a iesit in afara ... citeste toata stirea