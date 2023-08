In 31 august 2023 in jurul orei 16.30, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment, pe strada Careiului, din municipiu.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un conducator auto, de 39 de ani, din judetul Salaj, nu ar fi acordat prioritate de trecere si ar fi acrosat un barbat de 63 de ani, din Satu Mare, care s-ar fi angajat in ... citeste toata stirea