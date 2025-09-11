Editeaza

Accident mortal in judetul Satu Mare! Biciclist lovit de o ambulanta SMURD aflata in misiune

Sursa: Portalsm.ro
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:43
Potrivit IPJ Satu Mare, ambulanta din cadrul SMURD Turt se deplasa pe drumul prioritar, avand in functiune semnalele luminoase.

"La data de 10 septembrie, ora 20.20, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 109L, in localitatea Gherta Mica.

In urma deplasarii la fata locului, politistii au constat faptul ca un barbat, de 57 de ani, din localitatea Adrian, in timp ce circula cu ...citește toată știrea

