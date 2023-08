Un accident mortal s-a produs luni, 31 iulie 2023, in localitatea Beltiug. O femeie si-a pierdut viata.In 31 iulie 2023, un tragic eveniment rutier a avut loc pe DN19A, in localitatea Beltiug, judetul Satu Mare, care a dus la pierderea vietii unei femei in varsta de 72 de ani.Politistii rutieri au fost alertati cu privire la accident si s-au deplasat imediat la fata locului pentru a investiga situatia. Din primele constatari, s-a stabilit ca un barbat de 49 de ani, rezident in judetul Satu ... citeste toata stirea