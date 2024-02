ACCIDENT. Rupt de beat, si-a parcat masina in... stalp

La data de 10 februarie a.c., in jurul orei 16.00, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, in localitatea Boghis.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un barbat de 43 de ani, din Boghis, ar fi condus o autoutilitara si ar fi intrat in coliziune cu un stalp de electricitate, dupa care ar fi parasit locul producerii evenimentului.Conducatorul ... citește toată știrea