Accident rutier grav produs in localitatea Vetis. Au fost implicati 3 adulti si un minor, constienti, o persoana ramasa incarcerata.

La data de 6 octombrie a.c., in jurul orei 11.40, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, in localitatea Vetis. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un conducator auto, de 20 de ani, din Vetis, in timp ce era angajat in depasirea unui alt autoturism, ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, intrand in coliziune cu un copac si rasturnandu-se in afara partii carosabile.Din ... citește toată știrea