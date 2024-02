Accident rutier in sensului giratoriu pe B-dul Henry Coanda

Un accident rutier s-a produs in jurul orei 13.00 pe Bulevardul Henry Coanda, in sensului giratoriu din apropierea supermarketului Kaufland.Din primele informatii, doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma impactului, traficul rutier in zona a fost perturbat. Echipajele de interventie au sosit la fata locului pentru a gestiona situatia.Din fericire, in uma impactului nu s-au inregistrat vctime, ... citește toată știrea