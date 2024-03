ACCIDENT. Satmareanca lovita pe trecere. A ajuns grav ranita la Urgente

O tanara satmareanca a ajuns in stare grava la Urgente in urma unui accident. Practic a fost lovita ae trecere de un sofer neatent.La data de 11 martie a.c., in jurul orei 15.15, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe strada Careiului din municipiu.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un conducator auto de 42 de ani, din ... citește toată știrea