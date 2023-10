Accidentul de pe podul Decebal, in care au fost implicate mai multe autoturisme, a fost provocat de un sofer beat. Un sofer nevinovat a murit, iar un copilas in varsta de cinci ani a fost ranit grav.Ce spune politia:,,La data de 11 octombrie, in jurul orei 19.00, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe Podul Decebal din municipiu. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un ... citeste toata stirea