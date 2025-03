ACEsIUNE. Tanar de 19 ani prins in flagrant cu droguri de mare risc la Satu Mare

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Satu Mare - Biroul de Ordine Publica au depistat in flagrant delict, in seara zilei de 16 martie 2025, un tanar de 19 ani, suspectat de trafic de droguri de mare risc. Acesta a fost surprins in timp ce detinea asupra sa substanta cristalina 4-CMC, un drog periculos cu efecte psihoactive puternice.Captura politiei: peste 1,4 kilograme de droguri La momentul flagrantului, suspectul avea ascunse in lenjeria intima aproximativ 30 de grame de 4-CMC, ... citește toată știrea