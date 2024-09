Acord de imprumut direct intre Romania si SUA in valoare de aproape 1 miliard de dolari prin Mecanismul de Finantare Militara Externa (FMF)

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a participat astazi la ceremonia de semnare a Acordului privind imprumutul din Fondul pentru Finantare Militara al Statelor Unite ale Americii, gazduita la Palatul Victoria, si desfasuratacu participarea ambasadorului SUA in Romania, KathleenKavalec.Documentul a fost semnat din partea Guvernului Romaniei de ministrul Finantelor, Marcel Bolos, si, din partea SUA, de catre directorul Agentiei de Cooperare in Domeniul Apararii a SUA (U.S. DefenseSecurity Cooperation ... citește toată știrea