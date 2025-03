Actiune ecologica organizata cu prilejul ,,Zilei Mondiale a Apei - 2025"

Cu ocazia evenimentului ecologic: "22 Martie - Ziua Mondiala a Apei", in contextul devizei din acest an ,,Conservarea ghetarilor", in cadrul proiectului "Scoli salvatoare de rauri", finantat prin Programul ERASMUS+, in data de 20.03.2025 a avut loc activitatea de (adoptare) luarea in custodie de catre Scoala Gimnaziala "Viorel Salagean" Beltiug a unei portiuni de mal de 500m al raului Crasna, portiune stabilita la demararea proiectului cu sprijinul specialistilor de la Sistemul de Gospodarire a ... citește toată știrea