Actiune rutiera in oglinda Satu Mare - Bihor

Actiune rutiera in oglinda, derulata de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare, in paralel cu cei din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor.Sambata, 19 noiembrie a.c., politistii rutieri satmareni impreuna cu cei bihoreni au organizat o actiune rutiera in oglinda, cu radare dispuse in cascada, pe D.N.19.Pe parcursul zilei, politistii satmareni au actionat atat pe raza judetului, cat si in municipiul Satu Mare, cu scopul de a impune respectarea ... citeste toata stirea