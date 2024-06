Activitati si realizari in Domeniul Sanatatii Publice din judetul Satu Mare

In luna aprilie 2024, in cadrul Compartimentului de Evaluare si Promovare a Sanatatii, s-au desfasurat urmatoarele activitati:-Campania Nationala a informarii despre efectele nocive ale consumului de tutun , diseminarea de materiale informative catre medicii de familie, medicii scolari, asistentii medicali comunitari, mediatorii sanitari-Centralizarea si monitorizarea desfasurarii cursurilor de Prim Ajutor si Educatie sexuala in unitatile de invatamant din judetul Satu Mare-Centralizarea si ... citește toată știrea