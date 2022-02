Adaposturi de urgenta pentru 30.000 de satmareni in caz de razboi

La nivelul judetului Satu Mare exista in prezent amenajate 59 de adaposturi publice de protectie civila, care pot proteja in caz de nevoie aproximativ 30.000 de persoane.Acestea sunt amplasate in subsolurile unor blocuri, institutii publice si operatori economici, dupa cum urmeaza:23 adaposturi in municipiul Satu Mare;3 adaposturi in municipiul Carei;2 adaposturi in orasul Tasnad;31 adaposturi amenajate la UAT-urile din mediul rural.Trebuie mentionat faptul ca majoritatea adaposturilor ... citeste toata stirea