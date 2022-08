Adelin Ghiarfas a fost exclus din PNL. Nu e clar daca isi va pierde postul de viceprimar

Adelin Ghiarfas a fost exclus, astazi, din PNL Satu Mare. Decizia a fost luata de catre conducerea PNL Satu Mare pe motiv sa a incalcat de mai multe ori directivele partidului.Nu este foarte clar insa daca Ghiarfas isi va pierde postul de viceprimar, avand in vedere ca pentru demiterea acestuia este nevoie si de votul Consiliului Local, unde UDMR are majoritate. Cert este ca liberalii vor face tot ce le sta in putinta pentru ca Adelin Ghiarfas sa isi piarda functiile de viceprimar si ... citeste toata stirea