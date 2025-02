Adolescent disparut in judetul Satu Mare. Politia ne cere ajutorul

Adolescent disparut in judetul Satu Mare. La data de 8 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca in dupa-masa zilei de 8 februarie a.c., numitul KACSARI DAVID, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau, din localitatea Sanislau si nu a mai revenit pana in prezent. ... citește toată știrea