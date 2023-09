Dupa ce am vazut cu cata nonsalanta Primaria Satu Mare cheltuieste banii satmarenilor pe un presupus parteneriat public privat cu o firma din Ungaria, pentru construirea unei asa zise parcari, in valoare de peste 100.000 de euro, ne intrebam de ce nu a facut nimic in privinta acoperisurilor de pe blocurile din cartiere, ca doar firma Tarr face si constructii de acest gen?Va spun eu de ce nu a facut, pentru ca nu se pricepe si pentru ca administratia UDMR este indiferenta la problemele ... citeste toata stirea