Adrian Cozma: USR este un partid de aventurieri politici, imatur, cu politica de circ

Adrian CozmaDeputatul PNL de Satu Mare, presedinte al Organizatiei Judetene PNL Satu Mare, Adrian Cozma, reactioneaza dur dupa ce Catalin Drula a declarat recent ca USR intra la guvernare cu PNL doar daca da premierul. "E greu sa construiesti cu ei... lumea nu-i mai ia in serios", sustine liberalul Adrian Cozma. Totodata, potrivit liberalului, partidul condus acum de Drula "trebuie sa se decida daca intra in politica mare sau prefera sa se joace in continuare"."USR este un partid de ... citeste toata stirea