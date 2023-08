Recent, am contactat unii fermieri crescatori de animale din Satu Mare, cativa dintre cei care detin in exploatatie de la 50 de bovine in sus si/sau peste 500, poate 1.000 de ovine.Va prezentam in cele ce urmeaza, cateva opinii formulate de acestia cu referire la stadiul de asigurare a furajelor pentru perioada de stabulatie din iarna care se apropie.Mihai Barle este fermier si detine in Ghilvaci o exploatatie de crestere a bovinelor, dar este si presedinte al unei asociatii de profil din ... citeste toata stirea