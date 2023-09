Fermier-subventiiRenta viagera agricola este o forma de sprijin instituita in urma cu mai bine de 10 ani, pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani, care si-au arendat sau si-au vandut terenurile agricole.Pentru beneficiarii care au dat terenul in arenda, suma cuvenita este de 50 de euro/ha, echivalent in lei, pe durata vietii, iar pentru cei care au vandut terenurile, suma este de 100 de euro/ha. Daca la instituirea acestei forme de sprijin, in judet erau aproximativ 1.000 de beneficiari, ... citeste toata stirea