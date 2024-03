Agro Expo Satu Mare aduce inovatia si traditia in agricultura

La Satu Mare s-a desfasura incepand cu 8 martie, in parcarea Centrului Comercial Aushopping Satu Mare si Galeria Cinema One LaserPlex, o noua editie Agro Expo Satu Mare, un targ regional si international de agricultura, industrie alimentara si zootehnie.In acest weekend de martie, Skyline Events si Expo Industry Satu Mare au organizat, atat pentru profesionistii cat si pentru pasionatii din domeniul agrar, cea mai noua editie Agro Expo Satu Mare, ce s-a desfasurat al treilea an consecutiv in ... citește toată știrea