AJOFM pregateste prima Bursa a locurilor de munca din anul 2024

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare pregateste prima Bursa a locurilor de munca din anul 2024, care va avea loc in data de 17.05.2024, evenimentul se va desfasura incepand cu ora 9.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Satu Mare.Obiectivele principale ale evenimentului sunt cresterea gradului de ocupare pentru toate categoriile de persoane aflate in cautarea unui loc de munca si crearea de noi oportunitati pentru angajatori in identificarea potentialilor viitori ... citește toată știrea