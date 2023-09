Familia unui pacient satmarean face apel la bunavointa satmarenilor pentru a dona sange in sprijinul lui. Satmareanul urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale complexe pe cord in cadrul Institutului Inimii din Cluj-Napoca unde se afla internat.Pentru a putea fi operat, barbatul are nevoie urgenta de sange. Satmarenii care ... citeste toata stirea