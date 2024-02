ALARMA. Satmarean UCIS de GRIPA. Virusul Gripal de tip A este foarte periculos

Un satmarean a fost ucis de gripa, potrivit unei informari remise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Satu Mare. Este vorba despre o persoana tanara, pana in 50 de ani, care a fost confirmat cu virusul gripal de tip A. In continuare, in judet, numarul cazurilor de gripa, dar si a altor infectii respiratorii, se mentine ridicat. In acelasi timp, numarul cazurilor de Covid scade de la o saptamana la alta.Primul deces cauzat de Gripa ALa nivelul judetului Satu Mare, s-a raportat un deces ... citește toată știrea