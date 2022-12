Alcoolemie de peste 1 mg/l depistata la un sofer din Tasnad

In 23 decembrie a.c., in jurul orelor 23.00, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Tasnad au fost sesizati despre faptul ca, pe raza localitatii Cehalut, s-ar fi produs un eveniment rutier.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca un barbat de 33 de ani, domiciliat in localitatea Tasnad, aflat la volanul unui autoturism pe o strada din Cehalut, ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, parasind partea ... citeste toata stirea