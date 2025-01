Alege cariera militara. Oportunitati unice pentru tinerii din Satu Mare

,,TINTESTE SUS, FII CEL MAI BUN!"Esti o persoana dinamica, energica, esti atras de tinuta si activitatea militara? Acum este momentul! Alege cariera militara!Ministerul Apararii Nationale desfasoara prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judetean Satu Mare, activitatea de recrutare a tinerilor - baieti si fete, in vederea scolarizarii in institutiile militare de invatamant.Pentru anul de invatamant 2025/2026, Ministerul Apararii Nationale vine in intampinarea tinerilor din ... citește toată știrea