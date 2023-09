De la ultimele alegeri parlamentare din 2020 au trecut trei ani in care fiecare ales a avut ocazia sa demonstreze daca-si merita sau nu votul alegatorilor. Incercam o succinta analiza a activitatii parlamentarilor alesi in circumscriptia Satu Mare.Acestia sunt: Turos Lorand, Robert Zob (senatori), Radu Cristescu ,AdrianCozma, Radu Panait, Magyar Lorand si Nagy Szabolcs (deputati). Au meritat sa fie alesi? Au facut ceva pentru judetul lor? S-au remarcat in parlament prin initiative, prin luari ... citeste toata stirea