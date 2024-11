Alegeri 2024. Cel mai nou sondaj confirma statutul lui Marcel Ciolacu de favorit detasat al cursei pentru Cotroceni. Cei mai multi romani il vad deja presedinte pe candidatul PSD.

Cel mai recent sondaj de opinie confirma statutul lui Marcel Ciolacu de favorit clar al cursei pentru Cotroceni. Cei mai multi romani vad deja in candidatul PSD viitorul presedinte al Romaniei! Singura "necunoscuta" ar fi pe cine va infrunta liderul social-democratilor in turul 2, in conditiile in care, conform aceluiasi sondaj, se anunta o lupta crancena, avand ca protagonisti trei candidati.Conform celui mai nou sondaj de opinie, alegerile prezidentiale care se apropie au un favorit cert, ... citește toată știrea