ALEGERI PREZIDENEsIALE. Satmarenii, asteptati azi la urne. Primul tur pentru presedinte

Alegatorii satmareni sunt asteptati duminica, 24.11.2024, in cele 340 de sectii de votare organizate in toate cele 65 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare.Numarul de alegatori la data de 05.11.2024 (inclusiv cei care vor implini 18 ani la data alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 24.11.2024) la nivelul judetului Satu Mare este de 310.444 persoane.Pentru organizarea alegerilor, in judet s-au receptionat 341.952 buletine de vot pentru alegerea Presedintelui ... citește toată știrea