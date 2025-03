ALERTA MEDICALA: GRIPA FACE VICTIME IN JUDEEsUL SATU MARE. Bebelus mort!

Situatia epidemiologica din judetul Satu Mare se agraveaza, dupa ce trei persoane, inclusiv un bebelus, au decedat in urma infectarii cu virusul gripal. Autoritatile sanitare sunt in alerta maxima, avand in vedere numarul ridicat de cazuri de gripa, viroze si infectii respiratorii, care se mentin la cote ingrijoratoare.Crestere alarmanta a cazurilor de infectii respiratorii In perioada 17-23 februarie 2025, judetul Satu Mare a inregistrat un total de 2.303 cazuri de infectii respiratorii acute ... citește toată știrea