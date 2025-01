ALERTA. Mii de cazuri de infectii respiratorii, viroze si gripa in judet. Peste 500 de internari

Mii de cazuri de infectii respiratorii, viroze si gripa au fost depistate, in cursul lunii decembrie, in judetul Satu Mare. Potrivit unui raport prezentat de Directia de Sanatate Publica, peste 510 cazuri au necesitate internare. Grupa de varsta cea mai afectata este intre 15 si 49 de ani.Peste 4.400 de cazuri Potrivit raportului DSP Satu Mare, in cursul lunii decembrie, la nivelul judetului Satu Mare au fost inregistrate 4.40 cazuri de infectii respiratorii, viroze si gripa.Numarul total de ... citește toată știrea