ALERTA! Numarul cazurilor de infectii respiratorii, viroze si gripa, in crestere in judet

In judetul Satu Mare, in saptamana 21.10.2024 - 27.10.2024, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (IACRS), inclusiv pneumonii si gripa, a ajuns la 2.122 de cazuri, in crestere semjificativia fata de saptamana trecuta cand au fost inregistrate 1.596 cazuri.Analiza Epidemiologica Distributia cazurilor pe grupe de varsta este urmatoarea:0-1 an: 141 cazuri IACRS, 21 pneumonii, 2 gripa 2-4 ani: 346 IACRS, 38 pneumonii, 9 gripa 5-14 ani: 472 IACRS, 47 pneumonii, 5 gripa 15-49 ani: