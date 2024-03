ALERTA!!! Numarul infectiilor respiratorii cresc din nou la Satu Mare. Cine sunt cei mai afectati

Alerta sanitara in judetul Satu Mare. Numarul cazurilor de infectii respiratorii si pneumonii a crescut din nou in judet, chiar daca foarte putin. Din fericire, insa a scazut foarte mult numarul cazurilor de gripa.Astfel, potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica Satu Mare, in saptamana 04.03-10.03.2024, la nivelul judetului, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute ( IACRS, pneumonii si gripa) a fost de 743, in usoara crestere comparativ cu 695 inregistrate in ... citește toată știrea