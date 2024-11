ALERTA!!! Raport epidemiologic: Crestere semnificativa a cazurilor de infectii respiratorii, viroze si gripa, in judet

In saptamana (11-17 noiembrie 2024) numarul cazurilor de infectii respiratorii acute (IACRS), pneumonii si gripa inregistrate la nivelul judetului Satu Mare a fost de 1.461, in crestere fata de saptamana precedenta, cand s-au inregistrat 1.131 de cazuri.Distributia pe grupe de varsta si tipuri de afectiuni Grupa de varsta IACRS Pneumonii Gripa 0-1 an 107 6 0 2-4 ani 200 8 7 5-14 ani 319 21 25 15-49 ani 364 78 42 50-64 ani 87 31 3 Peste 65 ani 94 62 7 Total:IACRS: 1.171 cazuri Pneumonii: 206 ... citește toată știrea