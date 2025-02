Alexandru Pintescu- poet, eseist, taducator si critic literar

Poetul, eseistul, traducatoul si criticul literar Alexandru Pintescu s-a nascut la 5 februarie 1947, in Zalau, Salaj; a decedat la 30 apilie 2003, in Satu Mare. Fiu de ceferist.A umat cursurile liceale in Baia Mare. Absolvent al Facultatii de Drept (1978) si al Facultatii de Filosofie (1977) din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca.A frecventat cenaclul revistei "Echinox", in 1970devenind redactor al revistei omonime.Este membru fondator si redactor al revistei "Poesis" din Satu ... citește toată știrea