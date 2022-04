Alti 12 cetateni ucraineni au intrat in Romania pe frontiera verde

*In data de 10 aprilie a.c., in jurul orei 16.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negresti Oas, judetul Satu Mare, au depistat, la aproximativ 1.000 de metri de linia de frontiera spre interiorul tarii, pe directia localitatii Bixad, sapte cetateni ucraineni, cu varste cuprinse intre 19 si 38 de ani, care au trecut din Ucraina in Romania, pe frontiera verde.*In data de 09 aprilie a.c., in jurul orei 15.30, politistii de frontiera din cadrul aceluiasi sector ... citeste toata stirea