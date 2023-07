Una dintre cele mai importante personalitati originare din Satu Mare implineste in 4 iulie o frumoasa varsta. Este vorba de Simona Miculescu, nascuta Nastai, fost ambasador al Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite, actual ambasador al Romaniei la UNESCO, fiind stabilita la Paris.A absolvit Colegiul "Mihai Eminescu" in 1978, a studiat limba si literatura franceza la Universitatea Babe;-Bolyai, luandu-si in 1999 doctoratul cu "magna cum laudae", iar din 1991 lucreaza in diplomatie. Inainte a ... citeste toata stirea