Amenda de 30.000 lei pentru un barbat din Turulung

Un barbat din Turulung, in varsta de 42 de ani, a fost amendat ieri, 03 martie, de jandarmii satmareni, cu amenda in valoare de 30.000, pentru arderea deseurilor in curtea imobilului unde locuieste.Aflati in serviciul de patrulare pe raza localitatii Turulung, jandarmii au observat o degajare mare de fum intre case. Acolo l-au depistat pe barbat, care ardea diverse deseuri (cauciucuri, saltele, plastice, cartoane, ... citește toată știrea